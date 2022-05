Marine Le Pen, l'annuncio che gela tutti: “Non lo farò più”. E ora in Europa cambia tutto

13 maggio 2022 a

Marine Le Pen non si candiderà più alle elezioni presidenziali del 2027. Lo ha annunciato lei stessa, in una intervista esclusiva al quotidiano francese Le Figaro. "Penso che tre presidenziali siano già un percorso", ha detto la leader del Rassemblement national.

Chi porterà avanti ora le idee del suo partito di estrema destra fra cinque anni? La Le Pen ha dichiarato che "è troppo presto per parlarne, ma evidentemente mi piacerebbe vedere emergere una nuova élite". La sua terza corsa per l'Eliseo è "a priori" l'ultima, ha detto Marine Le Pen. "Quando dico a priori, vuol dire salvo eventi eccezionali. A priori, dunque, penso che tre presidenziali siano già un percorso", ha dichiarato a Le Figaro.

A quasi 54 anni, insomma, la leader del Rassemblement National sembra quindi mettere una croce sull'Eliseo. La figlia di Jean-Marie, fondatore del Front National, il partito di estrema destra francese, è stata candidata nel 2012, nel 2017 e nel 2022. Nelle ultime due edizioni è stata sconfitta da Emmanuel Macron al ballottaggio.

Il suo percorso politico è segnato da una crescita costante dei consensi: alle presidenziali del 2012 ottenne il 17,90% al primo turno, posizionandosi terza e, quindi, non riuscendo a qualificarsi per il ballottaggio, che oppose Nicolas Sarkozy a Francois Hollande; nel 2017, invece, si qualificò per il ballottaggio (un risultato storico) ma perse contro Emmanuel Macron sfiorando il 34% dei voti; nelle elezioni dello scorso aprile è stata di nuovo sconfitta da Macron al secondo turno, ma migliorando nettamente il risultato di 5 anni prima, arrivando al 41,45%.

