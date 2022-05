Kate Middleton travolta, "gli attacchi di rabbia di William frustrato". Indiscreto pesantissimo

15 maggio 2022 a

"A volte è colto da attacchi d'ira che solo Kate sa placare": le nuove scottanti rivelazioni sul principe William arrivano direttamente da Robert Jobson, autore della biografia sul duca di Cambridge, "William at 40 - The Making of a Modern Monarch". Il futuro re d'Inghilterra, che compirà 40 anni il prossimo 21 giugno, è sempre stato consapevole del proprio ruolo all'interno della monarchia. Vicino a lui, per guidarlo e istruirlo sui compiti di un monarca, c'è sempre la nonna, la Regina Elisabetta. Quest'ultima, comunque, sarebbe consapevole del fatto che "William sarà un sovrano molto diverso da lei e dal suo successore Carlo".

Il ritratto di William offerto dall'autobiografia è quello di un uomo spesso soggetto a scatti d'ira scatenati da frustrazione o problemi familiari. "Sia lui che Harry hanno sbalzi d'umore piuttosto estremi, proprio come Diana - ha riferito un ex cortigiano a Jobson -. Possono diventare i tuoi migliori amici, ma un minuto dopo sanno trasformarsi nel tuo peggior nemico". Secondo alcuni membri dello staff reale, il principe ha un carattere volubile che "è spesso difficile da gestire".

Non ha aiutato l'allontanamento dal fratello Harry, con cui ormai il rapporto sarebbe gelido e insanabile. Il legame col padre Carlo, invece, è più particolare: "Il loro rapporto è condito da toni non sempre pacati". Camilla, la duchessa di Cornovaglia, spesso non apprezzerebbe i modi "belligeranti" con cui William si rivolge al padre. Il più delle volte a mediare sarebbe Kate, la moglie del principe e ormai colonna fondamentale di tutta la monarchia.

