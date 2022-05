Kalush Orchestra, dramma dopo l'Eurovision. Il cantante vince e si arruola in guerra

Francesco Fredella 16 maggio 2022 a

Prima la vittoria e poi la partenza per la guerra. Quella che si sta combattendo in Ucraina, ormai da oltre due mesi dopo l'invasione della Russia. Ma l'Eurovision song Contest, che si è tenuto a Torino, ha fatto trionfare con tantissimi voti degli stati europei proprio l'Ucraina. E Oleh Psiuk, il frontman della Kalush Orchestra che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2022, si è arruolato con l'esercito ucraino subito dopo la vittoria. Ha lasciato Torino ed è partito per la guerra.

Il giovane cantante, infatti, è stato fotografato mentre caricava i bagagli sul taxi e abbracciava la sua fidanzata Oleksandra. Secondo il Daily Mail, la Kalush Orchestra ha diffuso il video del brano premiato Stefania, che è stato girato a Borodyanka, Irpin, Bucha e Gostomel, le città ucraine martoriate dall'occupazione delle forze russe.

Sul palco dell'Eurovision, tra l'altro, non sono mancati appelli della Kalush Orchestra per aiutare Mariupol, i cantanti - tra l'altro - hanno pure rischiato l'espulsione. Ma si è trattato di un messaggio umanitario, nulla di più. "La squalifica era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio - racconta il cantante e frontman del gruppo Oleh Psiuk -. La nostra gente è bloccata nell'acciaieria Azovstal e non può uscire. Bisogna farli uscire e per farlo abbiamo bisogno di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici". La notizia e le foto della sua partenza al fronte, subito dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest, fanno subito il giro della Rete e diventano virali.

