Severodonetsk, ecco i Terminator, "il miglior corazzato": perché il Cremlino si gioca l'arma segreta

19 maggio 2022 a

a

a

Vladimir Putin ha schierato i veicoli militari soprannominati “Terminator” sul campo di battaglia in Ucraina. In rete sono stati diffusi diversi video che testimoniano il dispiegamento di quelli che sono considerati i migliori veicoli corazzati a disposizione della Russia: vedremo se almeno questi saranno in grado di resistere agli attacchi della resistenza ucraina, che con l’aiuto dei missili britannici è finora riuscita a fare strage di carri armati.

Scatta l'ora degli "Okhotnik", scordatevi il pilota: così questo jet disintegra il nemico in una sola mossa

Il dispiegamento dei Terminator arriva dopo che per quasi tre mesi gli Ucraini hanno messo a dura prova i veicoli militari russi, e in particolare i T-90M, distrutti con una facilità a tratti imbarazzante nella maggior parte dei casi. Quindi nel tentativo di rinforzare l’arsenale russo un plotone di veicoli militari Terminator è stato schierato e utilizzato per la prima volta in battaglia nel Donbass. Tali veicoli sono infatti stati visti nei pressi di Severodonetsk, nella regione di Luhansk. “Sono coinvolti nella distruzione delle postazioni ucraine, dei veicoli blindati e degli equipaggiamenti di sistemi missilistici anticarro”, ha reso noto una fonte della Difesa all’agenzia di stampa statale Ria Novosti.

Cube, drone kamikaze: "I russi hanno iniziato a usarlo". Come uccide gli ucraini: roba da film horror

I veicoli Terminator sono dotati di lanciagranate, sistema anticarro e armi leggere: sono stati già utilizzati in Siria ed erano al confine con l’Ucraina dallo scorso febbraio, ma non è chiaro perché i generali di Putin abbiano ritardato così tanto il loro dispiegamento. Una teoria diffusa nell’intelligence occidentale è che i generali non si fidano che tali veicoli siano così vittoriosi come suggerisce il nome: “Potrebbero esserci problemi ed errori, ma la pratica è tutto”; ha dichiarato Alexander Sladkov, giornalista di guerra russo.

"Dove finisce la bomba", lo strano lancio del drone ucraino: un "centro" clamoroso | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.