Azovstal, Oleksandr: "Con me c'era la guardia dell'Isola dei Serpenti", ecco che fine ha fatto

19 maggio 2022 a

a

a

Oleksandr Sytnyk, 36 anni, residente a Trostyanets, nella regione di Sumy, è stato uno dei protagonisti dello scambio di prigionieri tra esercito russo e ucraino e ha potuto tornare a casa. "Sono stato rapito davanti al mio garage il 12 marzo, senza un vero motivo. Non sono neanche un combattente, sono un carpentiere. Non avevo documenti con me, mi hanno strappato di mano il telefono e non mi hanno permesso di chiamare nessuno", racconta a La Repubblica. "Qualche giorno dopo mi sono ritrovato in un carcere a Stary Oskol, nella provincia russa di Belgorod, insieme alle guardie di frontiera dell'Isola dei Serpenti, i nostri eroi che hanno avuto il coraggio di mandare al diavolo la nave degli invasori". "C'erano 200 prigionieri ucraini, tra cui 82 guardie dell'Isola dei Serpenti", precisa.

"Battaglione Azov, si sparano da soli". Voci terrificanti dal budello d'acciaio: Azovstal, così finisce "il mito dei partigiani"

L'accordo per lo scambio di soldati "prevedeva tre prigionieri ucraini per ogni prigioniero russo. Il luogo dell'incontro era il ponte distrutto sull'autostrada di Zaporizhzhya". La mattina del 18 aprile qualcosa si è mosso. "Alle 8 la guardia mi ha ordinato di prendere la mia roba e di seguirlo. 'Scambio di prigionieri', mi hanno spiegato gli altri carcerati. Hanno caricato me e una delle guardie dell'Isola dei Serpenti su un aereo. Avevamo un cappuccio in testa e le mani legate con le fascette di plastica, dovevamo stare piegati in avanti, con la testa sopra le ginocchia. Il volo ha fatto tre scali, a Kursk, Vorenezh e Taganrog: a ogni atterraggio salivano ucraini catturati. Ultima tappa: Sebastoboli". In Crimea è rimasto fino al 19 aprile, la notte dello scambio.

"Quando hanno chiamato i nostri nomi, ci hanno detto di camminare uno accanto all'altro. Eravamo in quattro. Dall'altra parte due russi sconosciuti ci venivano incontro. Nessuno accelerava, nessuno rallentava. Cinquecento metri di passeggiata verso la libertà. Uno di noi reggeva una bandiera bianca, io pensavo a cosa avrei detto ai miei figli. Era il 19 aprile, c'era silenzio. Tutto è avvenuto prima del sorgere del sole".

"Acido solfidrico nelle condotture". Azovstal, orrore mondiale: rischia anche l'Italia

Finirà così anche per i combattenti dell'Azovstal? Mosca sostiene che finora si sono arresi 959 di essi, tra cui 80 feriti. Tutti sono stati trasferiti nella Repubblica separatista di Donetsk. Secondo il leader Denis Pushilin sarà un tribunale a decidere la loro sorte. Ma tutti sappiamo che quella decisione la prenderà Vladimir Putin. "Spero davvero che li lasci tornare. E prego Dio che non vengano torturati", dice Oleksandr.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.