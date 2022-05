Vladimir Putin "operato d'urgenza: il suo volto al Consiglio di sicurezza...", dettagli inquietanti

19 maggio 2022 a

Vladimir Putin ha subìto un intervento chirurgico d’urgenza per drenare il liquido all’addome. Un’operazione che sarebbe dettata dal cancro di cui soffrirebbe il presidente russo: il condizionale è sempre d’obbligo quando si parla della salute di Putin, che avrebbe costretto il suo staff a manipolare le riprese di una recente apparizione televisiva, coincisa proprio con i giorni dell’intervento. A rivelarlo è un presunto insider del Cremlino, secondo cui il presidente lo scorso venerdì ha tenuto una riunione del Consiglio di sicurezza alla quale però non era davvero presente.

“Putin non ha tenuto quell’incontro in tempo reale. L’introduzione era pre-registrata e anche la chiusura è stata il prodotto di un deepfake per creare l’illusione della sua presenza”, ha sostenuto l’insider del Cremlino, che poi ha aggiunto: “Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio Putin è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il liquido dell’addome. L’operazione è andata bene e senza alcun tipo di complicazione”. Non è noto se l’intervento facesse parte del trattamento contro il cancro, ma è probabile che sia così.

Tornando alla riunione del Consiglio di sicurezza, il volto di Putin è apparso particolarmente “gonfio”: alcuni commentatori hanno affermato che la sua testa sembrava troppo grande per il suo corpo, come se fosse stato realizzato un foto-ritocco. Inoltre l’insider del Cremlino sostiene che diversi funzionari si siano prestati alla riunione-farsa per paura, ma non Nikolai Patrushev: il suo nome circola come possibile successore di Putin; si vocifera che Patrushev non abbia voluto prendere parte al “circo”. Dopo il presunto intervento, Putin è riapparso davvero in televisione l’altro giorno, in occasione dell’incontro con Emomali Rahmon, presidente del Tagikistan.

