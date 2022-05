Parla l'ucraina del triangolo amoroso, una frase ribalta tutto: "Sapete cosa ha fatto su moglie?"

23 maggio 2022 a

a

a

Ci sono sempre nuovi risvolti nella vicenda di Sofiia Karkadym, 22nne ucraina rifugiata in Inghilterra dalla famiglia Garnett. La ragazza è ora la nuova amante di Tony, marito di Lorna. L'uomo dopo dieci giorni di convivenza con la ragazza ha deciso di scappare insieme a lei, abbandonando la moglie e i figli a casa. Arrivano ora dal The Sun le dichiarazioni della 22enne che si difende dalle accuse della moglie Lorna.

"Ecco come mi ha fregato il marito". La moglie e le corna con la profuga ucraina: roba piccantissima



Tony, 29enne guardia di sicurezza di Bradford nel West Yorkshire, si era offerto di accogliere in casa Sofiia dopo che quest'ultima si era iscritta al programma del governo del Regno Unito per aiutare i profughi ucraini. Non ricevendo risposta la ragazza aveva anche lanciato un appello sui social. Ecco allora che l'uomo si è offerto di aiutarla. Dopo dieci giorni il patatrac. Lorna è rimasta a casa da sola con i due figli mentre il marito e la rifugiata sono scappati insieme perché si sono scoperti innamorati.

Loro la ospitano e lei... beffa per la famiglia che ha accolto questa ucraina: incredibile triangolo amoroso



La 22enne ha dichiarato al The Sun: "Non sono una demolitrice. Non ho mai pensato o programmato di andare a casa loro e portare Tony da Lorna" Sofiia ha quindi dato la colpa a Lorna di questa situazione: "I suoi continui sospetti, la tensione, hanno semplicemente spinto me e Tony più vicini. Ha creato questa situazione suggerendo costantemente che qualcosa stava succedendo quando non lo era. Quindi è colpa sua". Chissà cosa pensa Lorna al riguardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.