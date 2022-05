Xi Jinping minaccia Joe Biden: "Scherzate col fuoco. E vi brucerete", il punto di non ritorno si avvicina

23 maggio 2022 a

a

a

Sullo sfondo la guerra in Ucraina, in parallelo schizza alle stelle la tensione tra Stati Uniti e Cina. Joe Biden infatti ha detto chiaro e tondo che gli Usa interverranno militarmente se Pechino tenterà di prendere Taiwan con la forza.

Xi Jinping, la mossa sporca in Africa: ecco il piano per destabilizzare l'Italia, perché siamo in pericolo

Ancora una volta parole pesantissime, quelle di Biden, pronunciate nella conferenza stampa congiunta con il premier giapponese, Fumio Kishida, che si è tenuta a Tokyo. Le parole del presidente hanno segnato un brusco cambio di rotta nei rapporti con la Cina che avrebbe colto di sorpresa anche i consiglieri della Casa Bianca. "L'idea che Taiwan possa essere presa con la sola forza è inappropriata. Dunque abbiamo preso un impegno, reagire con un intervento militare", ha tuonato Biden.

Xi Jinping, il trucco con cui sta fregando l'Europa: quei contratti per rubarci anima e potere

Ovvia e scontata la durissima reazione della Cina di Xi Jinping, per il quale ha parlato il portavoce del ministero degli Ester, Wang Wenbin, il quale ha affermato: "Nessuno dovrebbe sottovalutare la decisa determinazione, la ferma volontà e la forte capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". E ancora, ha aggiunto che Taiwan "riguarda esclusivamente gli affari interni". Dunque, una nota diffusa nel cuore della notte dall'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale cinese, in cui è stato messo nero su bianco che "gli Usa stanno giocando con il fuoco per contenere la Cina. E ne resteranno bruciati". Siamo insomma ufficialmente alle minacce tra Usa e Cina, le due principali super-potenze planetarie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.