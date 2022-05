Ucraina, la guerra in diretta: Zelensky, "le armi sono la miglior soluzione"

25 maggio 2022 a

Più armi pesanti. Questo è il nodo cruciale nella guerra in Ucraina, giunta alla giornata numero 92. Kiev chiede agli Stati Uniti e all'Europa di rompere l'impasse e rifornire l'esercito difensore di armamenti in grado di spezzare l'offensiva russa e colpire in profondità l'invasore. Per ora però gli alleati occidentali nicchiano, preoccupati che una escalation militare di questo tipo, con possibili attacchi in territorio russo, possa scatenare una reazione fuori controllo di Mosca. L'esercito di Putin intanto procede nella sua avanzata nell'Est del Paese. La Nato ammette "serie difficoltà" per l'esercito ucraino, mentre nella notte si segnala un violento attacco missilistico nella regione di Zaporizhzhia.

Ore 7.56: 4 missili su Zaporizhzhia; un morto e tre feriti

Diverse esplosioni sono state segnalate da testimoni oculari in piena notte a Zaporizhzhia. Lo riferisce il Kyiv Independent, spiegando che le forze russe hanno lanciato quattro missili contro la città, uno dei quali è riuscito a distruggere la difesa aerea ucraina. Una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite nell'attacco.

Ore 7.41: Zelensky, "armi miglior investimento per la stabilità nel mondo"

La situazione nel Donbass è "estremamente difficile" e "tutta la forza che l'esercito russo ancora possiede è stata riversata lì per attaccare". Lo ha detto Volodymyr Zelensky che nel suo discorso nelle ultime ore ha sostenuto che "la fornitura di armi" all'Ucraina sia "il miglior investimento" per la "stabilità nel mondo". Il presidente ucraino ha citato "Lyman, Popasna, Severodonetsk, Slovyansk", nell'Ucraina orientale, accusando le forze russe di voler "distruggere tutto". "Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che ci aiutano. Ma lo sottolineo ancora, più a lungo durerà questa guerra, più alto sarà il prezzo per la protezione della libertà non solo per l'Ucraina, ma per tutto il mondo libero - ha proseguito - Quindi, la fornitura di armi pesanti all'Ucraina, lanciarazzi multipli, tank, armi antinave e altre armi, è il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo ed evitare molte crisi gravi che la Russia sta ancora pianificando o ha già provocato".

Ore 7.19: "Rallentamento dell'offensiva russa? Una menzogna"

La dichiarazione della Russia sul presunto rallentamento deliberato dell'offensiva delle proprie truppe in Ucraina e' una menzogna. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. A suo dire, Mosca non ha trovato nulla di meglio da inventare dopo "tre mesi di ricerca di spiegazioni" sul motivo per cui "non sono riusciti a spezzare l'Ucraina in tre giorni". Zelensky ha anche sostenuto che oggi quasi 30 mila militari russi siano stati uccisi in Ucraina, e che le forze ucraine abbiano distrutti più di 200 aeromobili, nonché migliaia di carri armati, veicoli corazzati e altre attrezzature, mentre i missili russi sarebbero quasi esauriti. "Vogliono coprirlo con la bugia che non stanno combattendo a pieno regime. E' un peccato. E verra' il momento in cui loro stessi lo ammetteranno", ha affermato il presidente ucraino.

Ore 7.17: Vestager e il gas russo, "Ue non ingenua ma avida"

La guerra in Ucraina ha messo in luce una incredibile dipendenza di alcuni Paesi europei - a cominciare dalla Germania e dall'Italia - al gas russo ma "parlare di ingenuità non ha senso. Siamo stati in realtà avidi". Lo ha detto al Sole 24 Ore la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager spiegando che "abbiamo voluto gas a basso costo dalla Russia, manodopera a basso costo dalla Cina, microprocessori a basso costo da Taiwan. Mi sembra ci sia una lezione da imparare: la sicurezza delle forniture ha un prezzo, ma comporta anche vantaggi, vale a dire prevedibilità e tranquillità". In ogni caso per Vestager "non è una buona idea pensare di potersi rifornire di tutto in Europa. Faccio l'esempio dell'industria mineraria: ci vorrebbero 10 anni per ristabilirla. Quindi è molto più naturale creare coalizioni, come stiamo facendo con gli americani, i giapponesi o i sudcoreani (Paesi alleati, il cosiddetto friendshoring, ndr). In modo da aiutarci a vicenda, non solo nei giorni di pioggia, ma anche quando le cose vanno peggio".

Ore 00.05: Uccisi 5 civili a Severodonetsk

I militari russi uccidono 5 civili a Sievierodonetsk, nell'Oblast di Luhansk. Le truppe ucraine sono riuscite a evacuare due civili dal villaggio di Bilohorivka. Lo scrive il Kiev Indipendent. "E' arrivato il momento in cui evacuiamo meno persone (al giorno) di quante ne perdiamo", ha dichiarato Serhiy Haidai, capo dell'amministrazione militare regionale.

