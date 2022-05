Charlotte Casiraghi si spoglia in piscina: dopo Cannes, le foto in costume

Francesco Fredella 25 maggio 2022 a

a

a

Bella come sempre. Bella più che mai. Adesso, Charlotte Casiraghi in costume sembra una sirena e i tabloid di tutto il mondo parlano di lei. In abito fasciante, come Kate Middleton, a Cannes lascia tutti senza parole. E' proprio lei, regina indiscussa del Festival, ad infiammare l'evento assieme Dimitri Rassam. E dopo il red carpet, i tabloid francesi la immortalano in un momento intimo in piscina, dove sfoggia il suo fisico perfetto fasciato da un costume intero nero splendidamente "rètro".

Questa donna? Ha tradito Putin. Chi è Victoria Bonya: un grosso guaio per il Cremlino

Insomma, la Casiraghi inaugura l'estate all'insegna della sensualità. Di giorno e di notte va sempre forte ed è una vera e propria regina indiscussa. La musa ispiratrice di Chanel - così tutti amano ricordarlo - si rilassa in piscina all’Eden Roc di Antibes. Il suo costume nero intero nero, che per certi versi ricorda quello di Lady Diana. Il look di Charlotte non passa inosservato da una parte i tabloid di tutto il mondo e dall'altra i fan: l'abito, super sexy, è sgambato al punto giusto. Semplice e senza troppi ornamenti. Basta questo per mettere in risalto il suo corpo perfetto. Così, Charlotte deve fare i conti con i fotografi in prima fila per qualche scatto: vale la pena seguirla per immortalare il momento più bello a Cannes, dov'è in corso il Festival del cinema.



Charlotte Casiraghi, le foto in costume in piscina: guarda qui



Elegante, ma al tempo stesso semplice, Charlotte si gode il red carpet senza deludere i fan. Al Festival di Cannes 2022 è felice in compagnia del marito Dimitri Rassam, figlio d’arte e produttore.

99 Moons, sesso violento e... Il film-scandalo sconvolge il mondo: ecco cosa si vede | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.