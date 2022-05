Dublino, maxi rissa in aeroporto: calci e pugni in faccia al ritiro bagagli, spunta il video

25 maggio 2022 a

Maxi rissa all'aeroporto di Dublino sotto lo sguardo incredulo degli altri passeggeri: le botte sono andate avanti per diversi minuti nell’area di ritiro bagagli. Stando al racconto di alcuni testimoni, riportato dal Daily Mail, all'inizio erano due gli uomini coinvolti nello scontro, poi molti altri sono rimasti coinvolti nella rissa. In rete e sui social circola anche il video della scena, ripreso dalle altre persone presenti in aeroporto.

Nel filmato si vede un uomo che colpisce a calci e pugni in viso un altro passeggero in fila, dando il via a un corpo a corpo. A un certo punto interviene anche un terzo uomo che aggredisce e butta a terra uno dei contendenti iniziali. Per mettere fine alla rissa è stato necessario l'intervento della polizia aeroportuale che ha arrestato un uomo di 20 anni. Un altro, invece, è stato portato d'urgenza al Beaumont Hospital di Dublino, non lontano dall'aeroporto.

Non si sa bene che lesioni abbia riportato il ragazzo trasportato in ospedale, anche se la struttura in cui è stato trasferito - il Beaumont Hospital - è il centro nazionale di neurochirurgia. Intanto l'Autorità aeroportuale di Dublino ha diffuso una comunicazione: "Poiché questo incidente è oggetto di un'indagine di polizia, al momento non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni".

