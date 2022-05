Kate Middleton, il gesto davanti a tutti che imbarazza il principe William

26 maggio 2022 a

Il principe William ha dovuto fare i conti con l'imbarazzo. Un gesto di Tom Cruise alla prima di Top Gun: Maverick, ha messo in ombra l'erede altrono di Inghilterra davanti agli occhi della moglie. Durante il red carpet della prima, Kate avrebbe "fulminato" l'attore americano.

Tom Cruise infatti si sarebbe lasciato andare a un'attenzione particolare per la duchessa aiutandola a salire le scale prendendola per la mano. Un gesto che secondo alcuni è stato da vero galantuomo, ma che di fatto ha gelato il principe , poco abituato a "condividere" la moglie nelle uscite pubbliche. Il gesto cavalleresco di Tom Cruise ha comunque imbarazzato il principe che non ha risparmiato qualche occhiataccia all'attore.

Kate, senza farsi alcun problema di etichetta, ha proseguito il suo percorso sul red carpet mano nella mano con il protagonista di Top Gun. Il protocollo però questa volta non è stato rispettato. Il principe William ha lasciato trasparire la sua gelosia. Sin dai tempi del fidanzamento, William è sempre apparso molto possessivo con la moglie. E anche in questa occasione si è mostrato piuttosto contrariato nel vedere la sua Kate mano nella mano con uno dei sex symbol più famosi del mondo dello spettacolo.

