Ucraina, la guerra in diretta. Joe Biden annuncia: "Invieremo i missili a lungo raggio", cosa sono in grado di fare

La guerra prosegue e al momento, come ha sottolineato il premier Mario Draghi, non ci sono spiragli di pace. La battaglia del Donbass va avanti senza sosta e a quanto pare i russi sarebbero in vantaggio in tutta la zona dell'Est. Gli ucraini infatti avrebbero amesso di aver perso posizioni. Il presidente Zelensky attende armi dall'Occidente e ha più volte sottolineato la scarsa efficienza della Nato. La risposta degli Satti Uniti è stata chiara: l'amminsitrazione Biden potrebbe inviare missili a lungo raggio a Kiev per sostenere la resistenza Ucraina.

Ore 08.25 Intelligence Gb: forze russe cercano di circondare Severodonetsk

"Le forze di terra russe continuano con il loro tentativo di circondare Severodonetsk e Lyschansk, prendendo il controllo di recente di diversi villaggi a nord-ovest di Popasna", nella regione orientale di Luhansk. Lo afferma l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra in Ucraina pubblicato su Twitter dal sito del ministero della Difesa di Londra. "La Russia sta facendo pressioni sulla sacca di Severodonetsk sebbene l'Ucraina mantenga il controllo di più settori, negando alla Russia il pieno controllo del Donbass", ha aggiunto l'intelligence.

Ore 07.15 Onu: quasi 4.000 i civili uccisi

Sfiora quota 4.000 il bilancio delle vittime civili accertate in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso: lo ha reso noto l'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo quanto riporta il Kiev Independent.



Ore 6.57 Washington: Putin usa il cibo come arma

A Washington, il portavoce del Pentagono John Kirby ha accusato la Russia di "usare il cibo come arma. E ovviamente stiamo discutendo con i nostri partner internazionali e alleati su come rispondere al meglio a tutto questo".



Ora 6.30 Cnn: Biden pronto a inviare missili a lungo raggio a Kiev

L’amministrazione Biden sarebbe pronta per inviare all’Ucraina armi più potenti nell’ambito di un nuovo pacchetto la prossima settimana. Lo riferiscono fonti dell’amministrazione alla Cnn. Si tratterebbe in particolare di sistemi di missili a lungo raggio, Multiple Launch Rocket System o MLRS, che da tempo sta chiedendo Volodymyr Zelensky. Questi missili sono in gardo di colpire l'obiettivo in un raggio di centinaia di chilometri. L'invio di queste armi potrebbe essere un punto di svolta.



Ore 5.58 Gli ucraini usano anche le ebike contro i tank

Nella guerra tra Russia e Ucraina non ci sono solo armi tradizionali, droni per tracciamenti crittografati e tank. Compaiono anche le biciclette elettriche. Un mezzo molto silenzioso che permette di avvicinare il nemico e colpirlo in pochissimi secondi.



Ore 5.54 Severodonetsk, il sindaco: 1500 morti, 60% degli edifici distrutto

Sono almeno 1500 i morti nella città ucraina di Severodonetsk , nell’est del Paese, al centro di pesanti bombardamenti dei russi da settimane.

