Vladimir Putin, il dettaglio sulla malattia dello zar: la foto fa il giro del mondo

I segnali che la salute di Vladimir Putin abbia qualcosa che non quadra sono sempre più frequenti. Nel video in cui lo Zar incontra Enomali Rahmon, il suo corrispettivo del Tajikistan, e quello della Biellorussia, Alexander Likashenko, si notano delle stranezze nei movimenti della sua gamba.

"Chi ha ingaggiato per difendersi dagli attentati". Putin, conferme pesanti: ecco i suoi uomini-ombra

Secondo la stampa internazionale lo Zar starebbe vivendo un periodo di lento declino fisico che andrebbe a incidere anche sulle sue azioni di politica estera alle quali sta assistendo il mondo intero da tre mesi. Dopo l'attacco all'Ucraina, sarebbero aumentate le voci su una possibile malattia di Putin. In entrambi gli incontri si vede lo Zar mantenere una posizione strana mentre è seduto, con la gamba destra rivolta verso l'esterno. Non sono passati inosservati nemmeno i movimenti strani e scattosi di Putin, il quale ruota il piede e lo scuote come se stesse cercando di liberarsi dal dolore.

Video su questo argomento "Carne in scatola". Putin e l'incontro con Lukashenko, cosa rivela questo video

Il sospetto degli esperti è che lo Zar soffra della sindrome della gamba senza riposo o del disturbo del movimento periodico degli arti. Entrambe sono patologie che rientrano nei disturbi del sonno e non sono particolarmente rare. Si manifestano durante la notte e interrompono il riposo. Le persone che ne soffrono sono spesso stanche e presentano dolori, spasmi e contrazioni continue inconsapevoli di gambe e braccia durante la giornata. Inoltre queste due patologie possono essere allarme di altri disturbi, soprattutto quelli neurologici. Ad esempio la sclerosi multipla o il morbo di Parkinson, oppure malattie renali o epatiche croniche, come anemia o diabete.

