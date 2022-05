Aereo, cosa spunta dal sedile di dietro: "L'incubo peggiore": disgusto ad alta quota

28 maggio 2022 a

Quello di mettere i piedi sul bracciolo di un'altra persona in aereo è forse uno degli atteggiamenti più scortesi che si possano avere a bordo. Ed è proprio quello che è successo a Layla Vandenberg, che su Instagram ha pubblicato un video di un suo amico disgustato proprio per i piedi che spuntano dal sedile di dietro. L'aereo in questione stava volando da Melbourne verso Adelaide. La faccia del ragazzo ripreso nel filmato appare chiaramente nauseata.

Nel breve video viene fatto anche uno zoom sulle dita dei piedi del passeggero scortese. A un certo punto, però, il piede scompare. Probabilmente perché la persona si è accorta di essere ripresa. Il post, che ha ottenuto più di 5.100 Mi piace ed è stato condiviso anche dall'aeroporto di Adelaide, ha diviso gli utenti. Anche se per la maggior parte delle persone si tratta comunque di una cosa piuttosto disgustosa.

Qui il video ripreso a bordo

Tra i commenti, ce n'è uno in cui si legge: "L'incubo peggiore". In un altro invece: "Oh mio Dio, no". In un altro ancora. "Uscita di emergenza, subito". Un utente ha scherzato scrivendo: "Questo è un crimine". In ogni caso, non tutti si sono espressi in maniera contraria. Uno per esempio ha commentato: "Piccole dita carine". Qualche giorno fa invece un passeggero si è piuttosto arrabbiato dopo essersi ritrovato i piedi di una donna vicino alla sua testa.

