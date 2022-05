Aereo Tara Air scomparso in volo: scattano le ricerche. Il sospetto: cosa è successo

29 maggio 2022 a

Un aereo della compagnia Tara Air è scomparso dai radar della torre di controllo mentre si trovava in volo sul Nepal. A bordo dell'aereo ci sarebbero 22 persone: 3 membri dell'equipaggio e 19 passeggeri. La notizia della scomparsa del veivolo è stata data dalla stessa compagnia aerea.

Da qualche ora nella zona in cui sarebbe scomparso l'aereo sarebbero in corso fortissime piogge, ma finora gli altri veivoli in transito non hanno segnalato problemi. La rotta del volo sparito nel nulla è molto usata dai turisti stranieri che vanno in Nepal per alcune escursioni. Inoltre quel volo è utilizzato anche dai pellegrini che si recano al tempio di Muktinath. "Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti”, ha detto il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula.

L'aereo era decollato dall'aeroporto di Pokhara per atterrare poi nel distretto del Mustang, nella località di Jomson, a pochi chilometri dal confine con il Tibet. Subito dopo il decollo, qualche minuto dopo la torre di controllo ha perso il contatto dell'aereo e con la cabina di pilotaggio. Si tratta di un 9N-AET Twin Otter. Un aereo non molto grande e utilizzato per voli interni. L'ultimo contatto radio tra la torre di controllo e i piloti risale alle 9.55 locali nei pressi di Lete. Poi il silenzio radio. Forse l'aereo è stato travolto da una pesantissima turbolenza. Le ricerche sono ancora in corso.

