Ferrari disintegrata, il fesso dell'anno la parcheggia così a 100 km/h: un video sconvolgente

02 giugno 2022 a

a

a

Ci ha messo una manciata di secondi a distruggere una Ferrari da mezzo milione di euro. È quello che è successo a Halesowen, vicino Birmingham, in Inghilterra: un uomo, di cui non si conosce l’identità ma che ora è ricercato dalla polizia, secondo quanto riporta il Daily Mail, che mostra il filmato registrato dalle telecamere a circuito chiuso sulla strada, ha travolto una serie di auto parcheggiate lungo il marciapiede.

Il fatto accade in una strada di una zona residenziale: come si vede nel video la Ferrari arriva a tutta velocità e si schianta contro una fila di auto parcheggiate. L’uomo alla guida, vestito con maglietta e pantaloncini, prova ad aprire entrambe le portiere, senza successo. Quindi, esce dal finestrino e scappa via. La polizia adesso lo sta cercando.

Oltre ad aver danneggiato le auto parcheggiate l'uomo ha completamente distrutto la sua Ferrari SF90 del valore di almeno 500 mila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.