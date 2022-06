Aereo, delirio sul volo per Creta: fratelli si pestano e fanno pipì tra i sedili

03 giugno 2022 a

In aereo accade di tutto, anche che due fratelli ubriachi si prendano a botte e che uno di loro faccia la pipì addosso all'altro. È accaduto sul volo diretto da Londra a Creta della compagnia Jet2. Qui, Alfie e Kenneth, due fratelli inglesi hanno dato il peggio di loro. Secondo quanto riportato dai passeggeri a bordo, tra le varie vergogne commesse ci sono commenti sgradevoli alle hostess, una bottiglia di Vodka trovata vuota sotto i sedili e la pipì fatta tra i sedili.

"Dopo circa due ore e mezza di viaggio stavo aspettando di andare in bagno e il fratello maggiore si è alzato, ma era così ubriaco che non riusciva a stare in piedi. Aveva bisogno del bagno ma ha fatto pipì sul fratello minore che poi lo ha colpito provocando una rissa" ha raccontato al Sun un testimone.

Una scena assurda quella immortalata dalle persone a bordo, che hanno ripreso l'arrivo della polizia. Gli agenti hanno preso entrambi con la forza, dopo che il pilota è stato costretto a dirottare il volo all'aeroporto di Corfù e ritardare il viaggio di ben 45 minuti. Ma non solo, perché a causa del cambio di rotta, l'equipaggio ha esaurito l'orario di servizio con l'obbligo di tornare al lavoro solo il giorno seguente. Un danno economico per la compagnia che ha dovuto pagare pernottamento in hotel, trasporto da e per l'aeroporto di Heraklion, nonché cibo e bevande, per oltre 200 clienti e membri dell'equipaggio. I due passeggeri fuori controllo sono così stati banditi a vita dai voli di Jet2 e dovranno pagare una multa di 50mila sterline.

