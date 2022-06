Giubileo di Platino, Hypo ammazzato a coltellate alla festa della Regina Elisabetta: panico a Londra

04 giugno 2022 a

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta si macchia di sangue. Hypo, rapper londinese di 39 anni, è stato ucciso a coltellate durante una festa a Redbrige, la capitale delle feste di East London per celebrare i 70 anni di regno di Sua Maestà. Il musicista, che era stato fidanzato con la cantante Emeli Sandé, si era filmato mentre arrivava all'evento poco prima di morire, circondato da fans e da amici.

Secondo le prime indiscrezioni provenienti da fonti investigative Hypo (vero nome Lamar Jackson) sarebbe stato accoltellato a morte all'Ashton Town Playing Fields, ma sulle cause della tragedia le indagini sono ancora in corso: gli inquirenti stanno cercando i video - molti dei quali girano già sui social - che hanno ripreso i momenti drammatici dell'omicidio per ricostruire i fatti e risalire ai responsabili della sua morte.

Scotland Yard ha invitato chi ha assistito all'assassinio a testimoniare per dare una mano alle indagini e arrestare i colpevoli.

