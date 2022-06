Kate Middleton sotto-choc, Louis minacciato da Mike Tindall: immagini sconvolgenti dal Giubileo

06 giugno 2022 a

Louis d’Inghilterra con l’indomabilità dei suoi quattro anni è diventato una star, con buona pace di sua madre Kate Middleton che ha provato a metterlo in riga in più occasioni, senza però riuscirci. Nonostante i rimproveri e le continue raccomandazioni, il bimbo seppur reale è pur sempre un… bimbo. E quindi come tale è stato difficile da arginare nel corso del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.

Durante la sfilata di tre chilometri che arriva a Buckingham Palace, Louis ha fatto linguaccia e pernacchia alla madre Kate, che a differenza di altre volte è parsa piuttosto arrabbiata. Più efficace dei suoi rimproveri è però stato il gesto dello “zio” Mike Tindall, marito di Zara Philips che era seduto al fianco del premier Boris Johnson: avvalendosi della sua stazza imponente, grazie al passato da rugbista, Tindall ha fatto segno a Louis come a dire: “Ti tengo d’occhio”. Detto da un uomo del genere sembra quasi un minaccia.

Nel corso dell’ultimo fine settimana il piccolo Louis ha comunque dato spettacolo, emergendo come una vera “peste reale”: ha fischiato al passaggio delle frecce della Raf, si è tappato le orecchie quando il fragore è diventato insopportabile, ha conversato con la bisnonna sul balcone ed è più volte venuto meno alle raccomandazioni di mamma Kate.

