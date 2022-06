Ucraina, arriva l'ora degli F2000: la guerra come un videogame, cosa sono in grado di fare

08 giugno 2022 a

E' da settimane che gli ucraini chiedono a gran voce una maggiore quantità di armi più potenti di quelle che hanno adesso a disposizione. Una risposta in tal senso - come riporta il Messaggero - sarebbe arrivata dal Belgio, che ha inviato loro gli FN F2000, fucili d'assalto fiore all'occhiello dell'esercito belga. Lo dimostrano alcune foto in cui si vedono gli uomini di Zelensky che li imbracciano. Si tratta di armi ipertecnologiche, facilmente confondibili con quelle dei videogiochi. Questo tipo di fucile può essere fondamentale per l'esito del conflitto ancora in corso con la Russia.

Insospettisce, però, il fatto che una fornitura ufficiale da parte del Belgio all'esercito di Zelensky non è stata mai annunciata. Da Bruxelles era stato fatto sapere che sarebbero stati inviati 10mila fucili, senza specificare di che tipo. Probabile, quindi, che gli FN F2000 facessero parte della spedizione. Tuttavia, visto che non c'è stata alcuna precisazione in merito alle tipologie, è impossibile sapere quanti fucili d'assalto siano adesso nelle mani ucraine.

Quest'arma così importante compare per la prima volta nel 2001. Negli anni è stata utilizzata parecchio anche dagli eserciti di India, Libia, Pakistan, Arabia Saudita, Polonia, Slovenia e Perù. Il suo punto di forza è la versatilità, visto che può essere sia fucile d'assalto sia arma a ridotta letalità a seconda delle occasioni. In ogni caso resta il fatto che si tratti di un'arma potente, in grado di sparare 850 proiettili in un minuto, almeno in via teorica, visto che poi il caricatore più capiente contiene 30 pallottole. Il fucile, inoltre, può essere dotato anche di diversi tipi di mirini e moduli aggiuntivi come lanciagranate, guide laser o torce elettriche.

