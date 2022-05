Indiscreto Dagospia: "C'è il gioco sessuale del battaglione Azov". Poi il segreto: "Il vip che partecipa"

28 maggio 2022 a

a

a

L'indiscrezione riportata da Alberto Dandolo su Dagospia è di quelle che di certo faranno discutere. A quanto pare nel capoluogo meneghino alcuni "professionisti del piacere" farebbero un gioco erotico particolare per poter guadagnare qualcosa in più. Ed è lo stesso Dandolo a raccontare cosa fanno questi "accompagnatori": "Fermi tutti! A Milano alcuni professionisti del piacere per incrementare le entrate di fine mese si sono inventati un nuovo gioco di ruolo (a pagamento, of course!) che sta mandando in delirio i sempre più annoiati “duomosessuali-2. Di cosa di tratta? L'escort di turno, di solito di origine rumena o moldava, riceve in mimetica e con un fucile giocattolo in mano: finge di essere un militare ucraino dell'armata Azov e fa sentire il cliente come l'ultimo suo oggetto di piacere prima di andare al fronte. Costo? 80 euro per 40 minuti circa", scrive il giornalista di Dagopsia. Poi sgancia la bomba senza far nomi: "Tra gli affezionati estimatori dei porcini incontri un notissimo giornalista televisivo che ama la natura e la scienza. Chi è?". Insomma a quanto pare la guerra è arrivata anche nel mondo degli incontri che si adeguano al corso degli eventi sfruttando però delle tragedie umane solo per raccogliere qualche euro in più...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.