Vladimir Putin: "Sono come Pietro il Grande". Poi il malore improvviso, "cure urgenti"

Dopo essersi paragonato a Pietro il Grande, nel 350esimo anniversario della nascIta dello zar, Vladimitr Putin avrebbe avuto un malore e ha avuto bisogno di "cure urgenti". Il presidente russo alle tv russe ha fatto un inquietante parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due storiche missioni per riconquistare le terre russe. Dopo la visita a una mostra dedicata allo zar, Putin ha detto che, come nell'epoca di Pietro, spettava alla Russia odierna "restituire" le terre russe alla madrepatria e "rafforzare" il Paese. "Se partiamo dal fatto che questi valori di base sono i fondamenti della nostra esistenza, riusciremo sicuramente a risolvere i compiti che dobbiamo affrontare", ha spiegato.

Subito dopo, secondo quanto riporta il canale Telegram General SVR, Putin avrebbe "avvertito un malessere acuto, debolezza e vertigini" quando si è alzato per lasciare lo studio televisivo. I medici, preoccupati per le sue condizioni di salute, avevano consigliato allo zar di non impegnarsi in uscite pubbliche prolungate. Consiglio evidentemente non seguito dal presidente.

"Putin, che ieri durante l'intervento in tv si è paragonato a Pietro il Grande, non ha mai confermato direttamente o indirettamente di aver effettivamente dei problemi di salute - si legge su Generl SVR -. Le notizie su una grave malattia però sono state rilanciate da tutti i servizi di intelligence occidentali, compresi gli 007 Usa". Il canale Telegram ha poi raccontato che il programma non era mai stato schedulato e che è stato rinviato più volte, proprio a causa delle condizioni di salute di Putin.

