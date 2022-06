Baby Holly Crouse, la bambina scomparsa e ritrovata dopo 42 anni: ecco in che condizioni

10 giugno 2022 a

I suoi genitori erano stati uccisi e lei era scomparsa. Accadeva 42 anni fa in Texas. Adesso quella bambina è stata ritrovata viva e vegeta, stando a quanto dichiarato dal procuratore generale dello Stato. La "Baby Holly" Crouse, che oggi ha 42 anni, non era stata trovata assieme alla mamma e al papà sulla scena del delitto del 1981. La coppia, tra l'altro, è stata identificata solo nel 2021 grazie al test del Dna e il fascicolo sul duplice omicidio resta aperto. Secondo le forze dell'ordine, potrebbe esserci una setta religiosa dietro le loro morti.

I due, Tina Gail Linn Clouse e Harold Dean Clouse Jr, si erano appena trasferiti dalla Florida al Texas quando sono stati ritrovati senza vita nei boschi di Houston. La bambina, ora un'adulta, vive a Oklahoma ed è madre di cinque bimbi. Non è stato aggiunto altro sulla sua vita privata per una questione di privacy. In un colloquio con alcuni giornalisti, il primo assistente del procuratore generale del Texas Brent Webster ha spiegato che "la bambina è stata portata in una chiesa in Arizona da due donne". E ha aggiunto che i genitori adottivi di Holly non avrebbero avuto nessun ruolo nell'omicidio della madre e del padre biologici.

"Due donne, membri di un gruppo religioso nomade, hanno portato Holly in una chiesa - ha detto Webster -. Indossavano abiti bianchi ed erano a piedi nudi". La setta in questione crederebbe nella separazione tra uomini e donne, nel vegetarianismo e nell'evitare gli articoli in pelle. Tre membri del gruppo, intanto, sarebbero stati presi in custodia dalla polizia. L'ipotesi più diffusa è che questa setta abbia viaggiato in tutto il sud-ovest degli Stati Uniti durante gli anni '80.

