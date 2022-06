Harry, "la mossa del cavallo": disastro sul campo di polo, in mondovisione

14 giugno 2022 a

Il principe Harry è caduto da cavallo durante una partita di polo al Santa Barbara Polo and Racquet Club in California. Dopo il brutto incidente, però, il principe è comunque riuscito ad alzarsi e a proseguire il gioco. Alcune immagini drammatiche mostrano il Duca di Sussex che viene scaraventato per terra mentre altri giocatori corrono verso di lui per aiutarlo e verificare le sue condizioni.

Alla fine si vede il 37enne che prova a stabilizzarsi sulle ginocchia prima di proseguire con un altro cavallo. Nonostante questo, però, alla fine la sua squadra ha perso la partita 12-11. In ogni caso Harry non è sembrato dispiaciuto per il risultato: lo si è visto uscire dal club con alcuni amici, tra cui la seconda classificata degli idol americani Katharine McPhee, 38 anni, il marito compositore David Foster, 72 anni, e il loro giovane figlio Rennie.

Il signor Foster, che è solo un anno più giovane del principe Carlo, è stato descritto da alcuni come una "figura paterna" per Harry. Che invece ha una relazione difficile con il principe di Galles soprattutto dopo la sua decisione di lasciare la famiglia reale e il Regno Unito insieme alla moglie Meghan Markle. Adesso, comunque, fonti sentite dal Daily Mail dicono che Harry stia vivendo il suo sogno negli Stati Uniti, dove può giocare a polo a livello professionale mentre vive in una grande casa di Montecito con la moglie e i due figli.

