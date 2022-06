Xi Jinping minaccia Joe Biden su Taiwan: "Il rischio non solo esiste...", verso lo scontro totale

15 giugno 2022 a

a

a

Yang Jiechi, capo della diplomazia del Partito comunista ha incontrato Jake Sullivan, il consigliere per la Sicurezza nazionale americana a Lussemburgo per parlare della spinosa questione taiwanese che riguarda le basi politiche delle relazioni tra Cina e Usa. Secondo quanto riportato da Jiechi, la Cina non sarebbe disposta a mollare la sua posizione per salvaguardare la sua sovranità nazionale e la sua integrità territoriale. "Gli affari interni non tollerano le interferenze di altri paesi e qualsiasi tentativo di contrastare o minare l'unità nazionale è destinato a fallire" queste le parole del capo della Diplomazia.

Yang ha spiegato che se non gestite adeguatamente le relazioni tra Cina e Usa avranno una ripercussione destabilizzante: "Il rischio non solo esiste, ma aumenterà man mano che gli Stati Uniti tenteranno di contenere la Cina con Taiwan, poiché le autorità di Taiwan fanno affidamento sugli Usa nella ricerca dell'indipendenza". Secondo il capo della diplomazia Washington dovrebbe solamente attenersi al principio dell'Unica Cina gestendo la questione di Taiwan in modo prudente e corretto.

Yang ha inoltre ricordato al consigliere per la sicurezza americana: "La posizione di Pechino su Xinjiang, Hong Kong, Tibet, mar Cinese meridionale, nonché i diritti umani e la religione" e ha poi sottolineato: "La parte Usa dovrebbe avere interazioni positive e compiere sforzi per promuovere la prosperità, la stabilità e lo sviluppo nella regione dell'Asia-Pacifico". L'avvertimento dopo queste parole è rimbombato forte e chiaro.

