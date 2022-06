Uzbekistan, il matrimonio finisce in tragedia: il marito prende a pugni in faccia la moglie

14 giugno 2022 a

a

a

Paese che vai, usanze (e violenze) che trovi. Durante una cerimonia di nozze in Uzbekistan, il neo-marito viene sconfitto dalla mogliettina in uno dei classici giochi organizzati dai testimoni degli sposi e colto da improvvisa rabbia sferra un violentissimo pugno in faccia alla donna. Video e immagini sono diventate virali nel breve volgere di poche ore, una volta finite in Rete e rilanciate da vari social asiatici.



Va sul luogo dell'incidente mortale e fa una scoperta tremenda: chi c'era per terra, resta sotto choc

Il marito tira un pugno alla sposa: guarda qui il video



La coppia è ripresa dai telefonini e videocamere subito dopo il brindisi, in un momento di euforia collettiva. La dinamica e la natura del gioco non è troppo chiara, ma una cosa è certa: quando la sposa legge un bigliettino e alza le braccia al cielo in segno di vittoria, l'uomo non la prende bene. Senza parlare, le tira un pugno sulla nuca. Nella sala cala il gelo: la donna, dolorante e in silenzio, viene accompagnata lontano da un'amica, che era accanto a lei nel momento della imprevedibile e vergognosa aggressione.

Sui social piovono a decine i commenti indignati: c'è chi incita la donna a denunciare subito il fatto, altri si chiedono se il marito violento non sia "un mafioso". A giudicare dal suo comportamento, di sicuro l'uomo ha un enorme, forse insuperabile problema di gestione della rabbia. Non c'è che dire: il matrimonio è cominciato con il piede, anzi il pugno sbagliato.

Si filma mentre beve whiskey e guida a tutta velocità: finisce malissimo. Choc: chi c'era alla guida

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.