Joe Biden, il figlio Hunter inchiodato dalla ex: "Con chi è andato a letto"

Kathleen Buhle vuota il sacco. L'ex moglie di Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, ha appena dato alle stampe il suo libro di memorie If We Break rendendo pubblico il lato oscuro del suo matrimonio durato 24 anni tra abuso di alcol, dipendenze, tradimenti. In una serie d'interviste televisive la Buhle ha precisato: "Non avevo alcun controllo sulle nostre finanze, l'avevo ceduto tutto a mio marito. Mi piacevano le cose belle e non volevo pensare quanto costassero", raccontando però di aver scoperto la vera natura del rampollo Biden intorno al 2001 dopo la nascita del loro secondo figlio quando ha accettato un lavoro come partner in una società di lobbying a Washington, DC, il che lo ha portato a lunghi periodi lontani dalla loro casa nel Delaware. "Ho visto il suo bere passare da social a problematico", scrive. "Guardare quanto poteva bere mi ha spaventato... Per la prima volta, non mi fidavo di mio marito". Nell'autunno del 2003, Hunter è entrato in riabilitazione per la prima volta e, quando è tornato, dice Kathleen "sembrava più forte che mai". Ma dopo sette anni di sobrietà, Hunter è ricaduto di nuovo nell'alcolismo.

Dopo un secondo periodo di riabilitazione nel 2012, hanno riprovato a far funzionare la relazione, "dall'esterno, tutto era come avrebbe dovuto essere... Ma dentro, a casa, no. Non mi fidavo di mio marito. E lui non si fidava di me", dice Kathleen spiegando che le cose sono degenerate ancora una volta dopo che a Beau Biden, il primogenito del presidente, è stata diagnosticata una forma fatale di cancro al cervello. Buhle ha ricominciato a bere. "Per la prima volta, Hunter mi ha insultato", dice Kathleen costretta - come se affrontare l'alcolismo e la tossicodipendenza di Hunter non fosse una sfida sufficiente - ad ammettere un'altra sconcertante verità: suo marito l'aveva sempre tradita, anche prima che venisse sorpreso a tradirla con la moglie del suo defunto fratello, Hallie. A mettere a conoscenza Kathleen Buhle della cosa è stata la figlia teenager. Nel 2016 i due si sono separati e ora, con la mente lucida e la pace ritrovata, la ex signora Biden ha deciso di raccontare tutto.

