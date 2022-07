Ucraina, la guerra in diretta: "Bombe al fosforo sull'Isola dei serpenti"

02 luglio 2022 a

a

a

I russi avrebbero usato bombe al fosforo su Snake Island: resta sempre la sorte dell'Isola dei serpenti, lo scoglio-base militare al largo di Odessa e snodo cruciale per il controllo del Mar Nero, uno dei temi strategici più importanti della guerra in Ucraina. Snake Island è tornata in mani ucraine, con Mosca che ha annunciato il ritiro del proprio contingente ufficialmente con la motivazione di agevolare le esportazioni di grano da Odessa.

Ore 7.50: "Bombe al fosforo sull'Isola dei serpenti"

Le forze armate ucraine hanno accusato la Russia di aver condotto attacchi con bombe al fosforo sull'isola dei Serpenti, all'indomani dall'annunciato ritiro dall'avamposto nel mar Nero. "Venerdì intorno alle 18 - si legge in una nota - aerei russi SU-30 per due volte hanno condotto attacchi con bombe al FOSFORO" sull'isola. Kiev ha accusato i russi, che ieri avevano qualificato il ritiro come un "gesto di buona volontà", di non essere in grado di "rispettare neanche le loro stesse dichiarazioni". Alla nota hanno allegato un video che mostra un aereo sganciare gli ordigni, il cui uso contro i civili è vietato dalle convenzioni internazionali.

Ore 7.10: Potenti esplosioni avvertite a Mykolaiv

Potenti esplosioni sono state avvertite nella città ucraina di Mykolaiv. Lo ha dichiarato sui social il sindaco Oleksandr Senkevich: "Ci sono potenti esplosioni in citta'! Rimanete nei rifugi!" Senkevich ha scritto su Telegram. Non è stato reso noto cosa abbia causato le esplosioni, riferisce Reuters. Le sirene antiaeree hanno suonato in tutta la regione. Mykolaiv conta 476.101 abitanti ed è la nona città più popolosa del Paese.

Ore 6.49: Zelensky, "Da Mosca terrore di Stato"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di essere coinvolta in un "terrore" di Stato e ha incolpato Mosca per il lancio di missili su una città turistica del sud che ha causato 21 morti e decine di feriti. I missili hanno colpito un edificio di appartamenti e un centro ricreativo nella città di Sergiyvka, a circa 80 chilometri a sud del porto di Odessa, sul Mar Nero, che è diventata un punto strategico della guerra che dura ormai da più di quattro mesi. Gli attacchi hanno avuto luogo un giorno dopo che Mosca ha abbandonato le posizioni su un'isola strategica, l'isola dei Serpenti in quella che i media internazionali hanno definito una importante battuta d'arresto dell'invasione russa in Ucraina. Zelensky ha dichiarato nel suo discorso quotidiano alla nazione che tra i morti c'è anche un bambino di 12 anni, aggiungendo che circa 40 persone sono state ferite e che il bilancio delle vittime potrebbe salire. "Sottolineo che si tratta di un atto di terrore russo deliberato e intenzionale, non di un errore o di un attacco missilistico accidentale", ha detto Zelensky. "Tre missili hanno colpito un normale edificio di nove piani, in cui nessuno nascondeva armi o attrezzature militari", ha aggiunto. "Ci vivevano persone normali, civili".

Ore 6.10: Ristabilito contatto tra Aiea e centrale di Zaporizhzhia

La compagnia nucleare statale ucraina Energoatom ha ristabilito il collegamento tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e la centrale nucleare nella città sudorientale di Zaporizhzhia, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. "La compagnia nucleare statale Ucraina ha ripristinato il collegamento tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e i sistemi di sorveglianza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che erano stati interrotti a causa dell'occupazione russa", si legge in un messaggio su Twitter.

Ore 5.22: Zelensky, "Grato a Biden per il nuovo pacchetto di sostegno"

"Tre missili da crociera hanno colpito Serhiivka. I missili hanno colpito anche Zatoka. 12 missili colpiscono Mykolaiv in una sola volta - vari oggetti della città. E' solo una notte e una mattina... Le mie condoglianze a tutti i parenti e ai cari di coloro che hanno perso la vita a causa di questi attacchi". Cosi' il presidente ucraino Zelensky in un post su Telegram. "Sono particolarmente grato agli Stati Uniti d'America e personalmente a Biden per il nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina annunciato oggi - ha detto il leader ucraino - che comprende sistemi NASAMS molto potenti. Un complesso missilistico antiaereo che rafforzerà in modo significativo la nostra difesa aerea. Abbiamo lavorato duramente per questa fornitura".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.