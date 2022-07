Oriana, "l'infezione ha raggiunto il cervello": uccisa a 21 anni da una zanzara

08 luglio 2022 a

Una morte inaspettata e assurda quella di Oriana Pepper, apprendista pilota di 21 anni. La giovane, originaria di Bury St Edmunds in Inghilterra, ha perso la vita dopo essere stata punta da una zanzara sulla fronte, vicino a un occhio. Proprio la puntura, infatti, avrebbe scatenato una grave infezione che non le ha lasciato scampo. Solo dopo più di un anno dalla sua morte, si è riusciti a capire la causa del decesso, all'inizio inspiegabile. Alla fine gli esperti sono riusciti a individuare un'infezione che, partita dall'occhio, avrebbe poi raggiunto il cervello.

La puntura è avvenuta mentre Oriana si trovava in Belgio per partecipare alla seconda parte delle selezioni da pilota per EasyJet. Poco dopo il fatto, la 21enne era andata in ospedale per via di un forte fastidio all'occhio, che nel frattempo le aveva provocato anche uno strano gonfiore sulla fronte. A quel punto, come riporta Leggo, i medici le avevano somministrato degli antibiotici, che però non sono serviti a nulla. Tanto che due giorni dopo il fidanzato l'aveva riportata in ospedale priva di sensi.

Dopo la seconda visita in ospedale, le condizioni di Oriana sono peggiorate parecchio. E' morta dopo soli tre giorni di ricovero. Stando all'autopsia, la causa del decesso sarebbe stata una embolia cerebrale a cui si è aggiunta un'infezione provocata da un batterio chiamato stafilococco aureo. "La puntura della zanzara le ha provocato una grave infezione, che ha poi infettato l'arteria carotide del collo fino all‘occlusione di un'arteria del cervello da parte di un embolo", hanno spiegato i medici che si sono occupati del caso, i quali però hanno precisato che si tratta di una possibilità molto rara.

