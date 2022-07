Meteo, "centinaia di morti in 7 giorni": dove si scatena la furia del caldo-killer

12 luglio 2022 a

"Ucciderà centinaia di persone": la situazione meteorologica diventa sempre più preoccupante. Il caldo torrido delle ultime settimane, però, non sta assalendo solo l'Italia. Ormai è una questione che riguarda tutta Europa. Basti pensare che temperature record sono state registrate anche nel Regno Unito, Paese in cui l'afa estiva è piuttosto insolita. Adesso però sono proprio gli esperti inglesi a lanciare l'allarme sul caldo: "Può uccidere silenziosamente centinaia di persone, è un killer".

Oggi, martedì 12 luglio, sono previste massime di 33 gradi, mai visti prima in Inghilterra. Segno evidente che qualcosa non va. Ma non è tutto, perché gli studiosi del Met Office (servizio meteorologico nazionale del Regno Unito) si aspettano che la situazione peggiori sempre di più nei prossimi giorni. Motivo per cui - come riporta Leggo - hanno emesso un raro avviso di caldo estremo per gran parte dell'Inghilterra e del Galles a partire da domenica 17 luglio. Una situazione di emergenza che dovrebbe durare almeno una settimana.

Quello emesso dal Met Office, insomma, è un allarme sanitario. Gli esperti hanno suggerito di prestare attenzione soprattutto agli anziani, ai bambini piccoli e alle persone con problemi di salute. Un problema grave, insomma: secondo i meteorologi, ci sono in media 2mila decessi legati al caldo ogni anno. "Centinaia di persone moriranno nel Regno Unito nella prossima settimana a causa del caldo", ha avvertito su Twitter Bob Ward, direttore delle politiche e delle comunicazioni al Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.

