Meteo-Giuliacci, "assalto delle correnti atlantiche": ribaltone, cosa rischiamo

Eppure è ancora presto per mettere via gli ombrelli. I modelli previsionali danno infatti indicazioni chiari sulla data del possibile ritorno di una piovosa perturbazione atlantica sul nostro Paese: vediamo allora cosa dicono le ultime proiezioni.

Risultato? Già a gli inizio della prossima settimana, nella giornata di lunedì 21 luglio, spinta da un vortice depressionario posizionato sulle Isole Britanniche, una perturbazione atlantica si muoverà attraverso il cuore del continente e con la sua coda labirà le nostre regioni settentrionali. Ecco allora che non mancheranno i temporali. In particolare sulla fascia alpina. Finita qui? Non proprio. "Un più deciso assalto delle umide correnti atlantiche - si legge - potrebbe però arrivare nella seconda parte della settimana. Per giovedì 24 luglio sembra infatti probabile che la coda di un'altra perturbazione atlantica riesca a insinuarsi con maggiore decisione sul Nord Italia, per poi scivolare lungo la Penisola: potrebbe essere quindi l'occasione per vedere il ritorno di numerosi acquazzoni e temporali, già giovedì 24 al Nord e successivamente, nella giornata di venerdì 25 luglio, anche sulle regioni centrali".