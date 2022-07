Meghan Markle, l'ultimo sfregio: all'evento sulla povertà si presenta così

19 luglio 2022 a

Meghan Markle e il principe Harry sono riapparsi sulla scena pubblica attirando, come sempre, parecchia attenzione. I due sono saliti mano nella mano sul palcoscenico dell'assemblea delle Nazioni Unite, dove il principe ha portato il suo discorso in occasione del Nelson Mandela Day. Con la moglie lì pronta a sostenerlo. In molti hanno notato l'abbigliamento sobrio della duchessa, che ha deciso così di lasciare spazio e riflettori al marito.

L'ex attrice americana - come riporta Repubblica - indossava una gonna firmata Givenchy del costo di 1.560 euro - una scelta sbagliata, secondo i detrattori, per presenziare a un evento in cui si parla di povertà nel mondo - poi una camicia in tinta, scarpe Manolo Blahnik e borsa Mulberry London. A completare il look una pettinatura semplice, ovvero una coda di cavallo bassa, e nessun gioiello evidente, solo un paio di orecchini dorati.

Dell'outfit di Meghan, però, ha colpito soprattutto il suo amato orologio Tank di Cartier, che Harry ha ereditato dalla madre lady Diana e donato a sua moglie. In occasione del Nelson Mandela Day, Harry ha ricordato "l'eredità del leader", spiegando "come ciò che è stato appreso dalla sua lotta e dalla sua vita possa aiutare ad affrontare le sfide nel mondo di oggi".

