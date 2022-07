Clima impazzito, ecco dove sono stati avvistati gli squali. Spiagge chiuse

20 luglio 2022 a

Sono aumentati gli attacchi e gli avvistamenti di squali a New York. Forse a causa dei cambiamenti climatici. Per questo ha scatenato molte polemiche l'invito del sindaco della Grande mela Eric Adams che proprio per il caldo torrido di questi giorni ha esortato le persone ad andare in spiaggia. Peccato appunto che le spiagge di Rockaway della città siano chiuse per la presenza degli squali.

In un video pubblicato sul suo profilo Twitter il primo cittadino ha infatti allertato gli abitanti per una nuova ondata di calore che si abbatterà su New York, con temperature che arriveranno fino a 32 gradi. Eric Adams ha quindi consigliato di frequentare piscine e spiagge locali per combattere il caldo e trovare un po' di refrigerio. Ma nelle stesse ore il quotidiano The Wave annunciava l'avvistamento di squali in mare, che ha costretto alla chiusura delle spiagge.

"La NYPD Aviation sta attualmente effettuando la sorveglianza aerea e riapriremo la spiaggia quando sarà sicuro farlo", ha detto un portavoce del Dipartimento dei parchi in una conversazione con The Wave. Ma la città è attonita, il problema degli squali non si era mai presentato prima d'ora. Il caldo estremo stra stravolgendo tutti gli equilibri.

