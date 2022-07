Vladimir Putin, Erdogan lo fa attendere: "Strani movimenti inconsulti della faccia"

20 luglio 2022 a

Vladimir Putin è in attesa dell'arrivo di Erdogan che si fa aspettare per un po'. Come mostra questo video pubblicato dal giornalista Jacopo Iacoboni in un post sul suo profilo Twitter che sta facendo il giro del web, si vede chiaramente che il presidente russo è molto teso e spazientito e ad un certo punto comincia a fare una serie di scatti con la faccia. Dei movimenti strani, inconsulti, che lasciano ancora una volta pensare al fatto che lo zar possa avere problemi di salute.

Putin si trovava a Teheran con l'omologo turco Erdogan, appunto. "Non tutte le questioni relative all'esportazione del grano bloccato nei porti ucraini sul Mar Nero sono state risolte" ma "è positivo che ci siano dei progressi", ha detto il presidente russo alla fine dell'incontro. Putin ha ringraziato Erdogan per i suoi sforzi "di mediazione nel fornire una piattaforma turca per i negoziati sui problemi alimentari, quelli legati all'esportazione di grano attraverso il Mar Nero". È proprio "con la tua mediazione" ha detto che "siamo andati avanti. È vero, non tutti i problemi sono stati ancora risolti, ma il fatto che ci sia movimento è già positivo".

I due hanno poi avuto un incontro trilaterale con il presidente iraniano Ebrahim Raisi che ha chiesto una soluzione diplomatica alla guerra civile in Siria. La cosa più importante è garantire l'integrità territoriale del Paese e consentire al popolo siriano di decidere del proprio destino politico, ha detto Raisi.



