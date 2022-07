Meteo, "è accaduto proprio oggi": anomalia termica, cosa state vedendo

24 luglio 2022 a

Il caldo anomalo che sta attraversando l'Italia e gli altri paesi europei ha pesanti conseguenze anche sul mare. Keraunos, Osservatorio francese di tornado e temporali, ha pubblicato uno studio che ci deve far riflettere. Tutta l'area nordoccidentale del mar Mediterraneo ha subito una escalation notevole. "La temperatura raggiunge i 30°C proprio oggi, domenica 24 luglio al largo della costa orientale della Corsica (Alistro)". In sostanza secondo gli esperti la temperatura raggiunta è la stessa registrata in piena estate ai Caraibi.

Secondo Keraunos si tratta di "un'anomalia termica del Mediterraneo occidentale", dove le temperature medie del periodo sono di circa due gradi più basse. Più nel dettaglio, stando alle stime di Météociel, osservatorio meteo francese, il mare ha raggiunto i 25° sulla costa della Languedoc-Roussillion e 28° in Costa Azzurra. E la mappa lo dimostra.

Una situazione preoccupante. In Italia le elevate temperature causano anche l'emergenza incendi: un maxi rogo è divampato in Maremma dove è stato evacuato l'intero paese di Cinigiano, alle pendici del monte Amiata. Anche oggi la colonnina di mercurio è salita oltre i quaranta gradi in alcune aree del Paese con punte record in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud.