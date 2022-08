Cocaina al matrimonio, sniffano tutti. Pure lei: choc, chi è la signora

01 agosto 2022 a

a

a

Un matrimonio all'insegna degli eccessi quello celebrato in Serbia. A immortalare i festeggiamenti alquanto opinabili, alcuni video diffusi sui social. Qui si vede lo sposo girare tra gli invitati con un vassoio pieno di cocaina. Gli ospiti non si tirano affatto indietro, ma si mettono in fila per sniffare, sposa compresa. Ma non è tutto, perché le immagini mostrano che a un certo punto il vassoio si ferma di fronte a un'anziana signora.

Malpensa-choc, fermato dalla polizia: ecco la radiografia, che cosa state vedendo | Guarda

E se inizialmente la donna è titubante, forse non sa bene cosa fare, poi si convince e copia gli altri invitati. A spiegarle come fare le persone intorno a lei. Queste le dicono di sniffare la polvere bianca e lei, senza troppi problemi, esegue i "consigli". Del filmato non si sa di preciso dove sia stato girato. L'unica certezza è che il video arriva dalle dirette di Facebook.

Zelensky e la droga? "Disturbato, quelle polveri sul tavolo...":Zona Bianca, "ecco la prova" | Video

Nulla di nuovo verrebbe da dire. Mesi fa una coppia di neo sposini è stata fermata e arrestata all'aeroporto Fiumicino. Il motivo? Trasportavano cinque chili di droga. E a nulla sono serviti i tentativi di lei di mostrare il pancione e depistare i controlli. Questi ultimi hanno infatti trovato due doppifondi ricavati nelle pareti delle valigie, là dove è stata nascosta la droga.