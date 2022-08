Nancy Pelosi atterra a Taiwan. La Cina: "Grave violazione, non ci fermeremo"

02 agosto 2022 a

Nancy Pelosi è atterrata a Taiwan. La speaker democratica della Camera è la più alta rappresentante americana a visitare l’isola negli ultimi 25 anni: l’evento è così rilevante per Taiwan che l’atterraggio è stato trasmesso in diretta sul canale del ministero degli Esteri. La Pelosi è scesa dall’areo indossando un tailleur rosa e ha salutato la delegazione ufficiale di accoglienza, nonché la folla che ha raggiunto lo scalo per festeggiare il suo arrivo.

“Venendo a Taiwan - ha dichiarato la speaker della Camera - noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di tutte le democrazie, devono essere rispettate”. Il suo viaggio ha però innescato tensioni enormi tra Usa e Cina, con quest’ultima che rivendica Taiwan come parte del suo territorio e quindi ritiene che le visite di funzionari stranieri siano un riconoscimento della sovranità dell’isola.

Poco dopo l’atterraggio della Pelosi, da Pechino è infatti subito arrivata una nota: “È una grave violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Cina. La riunificazione è entrata in un processo irreversibile e Nancy Pelosi non la può fermare. La madrepatria deve essere unificata ed è destinata a essere unificata. Non importa come Pelosi e altri ‘sostengano Taiwan e contengano la Cina’, non possono fermare il processo storico di riunificazione della Cina”.

In precedenza, il comando militare orientale della Cina aveva comunicato che effettuerà azioni militari mirate nelle acque a est dell'Isola in risposta alla visita di Pelosi. Le esercitazioni verranno effettuate con vere munizioni tra giovedì e domenica. La risposta di Pechino, insomma, non è solo a parole: ma anche militare. E la tensione, a livello globale, sale alle stelle. Anche perché gli Usa non restano a guardare: quattro navi da guerra si sono posizionate al largo di Taiwan. Si tratta di esercitazioni standard, ma la loro presenza potrebbe diventare una questione di sicurezza internazionale.