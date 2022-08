Carlo e Camilla? "Sono il loro figlio segreto": chi esce allo scoperto

06 agosto 2022 a

Il presunto figlio segreto del principe Carlo esce allo scoperto: si tratta di Simon Charles Dorante-Day, un australiano di 56 anni. L'uomo ha deciso di andare fino in fondo e così ha intentato una causa presso l’Alta Corte di Sidney con l'obiettivo di farsi riconoscere legalmente come figlio legittimo del futuro re d'Inghilterra e di sua moglie, Camilla Parker-Bowles. L'uomo, insomma, si candida a prendere il posto del tanto amato principe William.

L'annuncio è stato dato dal 56enne su Facebook, dove si fa chiamare Prince Simon Charles. L'uomo, che dice da anni di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla, chiede di essere ufficialmente riconosciuto come secondo in linea di successione al trono britannico dopo il Principe di Galles. Stando alla sua versione dei fatti, Simon Charles avrebbe avuto la conferma della sua identità da sua nonna: "Lei ha lavorato per la Regina e mi ha detto chiaramente, più e più volte, che sono figlio di Carlo e Camilla".

Simon Charles sarebbe nato nel Regno Unito nel 1966 e poco dopo la nascita sarebbe stato adottato da una famiglia inglese che poi si è trasferita in Australia. Secondo l’uomo, Camilla sarebbe scomparsa dalla vita di Carlo nei nove mesi della presunta gravidanza. Poi dopo la nascita, sarebbe stata la Regina a segnalare una famiglia di fiducia a cui affidare il bambino, così da non far trapelare la notizia. Stando alla versione dell'australiano, i suoi nonni adottivi avrebbero lavorato in quegli anni come cuoca e come giardiniere a Buckingham Palace.