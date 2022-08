Minuteman III, il missile nucleare Usa nel Pacifico: la mossa che fa tremare Putin e Xi

16 agosto 2022 a

Gli Stati Uniti hanno testato oggi un missile nucleare a lungo raggio disarmato. Si tratta, nello specifico, del missile balistico intercontinentale Minuteman III. Ad annunciare la notizia è stata l'Air Force Global Strike Command, secondo quanto riportato dalla Cnn e citato dall'Ansa. Il lancio è avvenuto dalla base dell'aeronautica di Vandenberg, in California, e ha viaggiato per 6.700 km fino alle Isole Marshall.

Secondo quanto riferito dall'Air Force, si è trattato di un "test di routine", eseguito "per dimostrare che l'arsenale nucleare Usa è pronto". Un messaggio in codice per Vladimir Putin e Xi Jinping? Pare, tra l'altro, che il test sia stato annullato lo scorso 4 agosto quando la Speaker della Camera Nancy Pelosi si trovava in visita a Taiwan. Si sarebbe deciso di rinviarlo proprio per evitare un'escalation con la Cina.

La visita della Pelosi a Taipei, infatti, ha infastidito parecchio Pechino, che ha interpretato quella americana come un'azione pericolosa. Una sorta di minaccia su un territorio che considerano proprio. E infatti proprio dopo la partenza della speaker americana, la Cina ha dato inizio ad ampie esercitazioni militari attorno all'isola di Taiwan. Toni duri sono stati utilizzati anche dal ministro degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui la Cina adotterà "misure ferme e potenti per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale".