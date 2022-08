Putin contro Biden: "La visita a Taiwan? Provocazione pianificata, ecco il suo obiettivo"

16 agosto 2022 a

Un duro attacco quello che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato oggi contro gli Stati Uniti. Secondo lo zar, infatti, il Paese guidato da Joe Biden non solo vuole "prolungare" il conflitto in Ucraina, usando gli ucraini come "carne da cannone", ma l'obiettivo è anche quello di cercare di "destabilizzare" la situazione globale. Lo dimostrerebbe la visita della Speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan.

"La situazione in Ucraina dimostra che gli Stati Uniti stanno cercando di prolungare il conflitto. Inoltre, stanno agendo in modo simile, alimentando il potenziale conflitto in Asia, Africa e America Latina", ha spiegato il presidente russo. Che poi ha aggiunto: "Di recente gli Stati Uniti hanno ancora una volta deliberatamente cercato di gettare benzina sul fuoco e scuotere la situazione nella regione Asia-Pacifico. L'avventura americana a Taiwan non è solo il viaggio di un singolo politico irresponsabile, ma fa parte di una strategia deliberata e consapevole degli Stati Uniti per destabilizzare e deteriorare la situazione nella regione e nel mondo".

Putin usa toni duri e parla di "una sfacciata dimostrazione di mancanza di rispetto per la sovranità di altri Paesi e per i suoi obblighi internazionali. La consideriamo una provocazione accuratamente pianificata". Pensiero condiviso dalla Cina di Xi Jinping, che ha considerato la visita della Pelosi a Taipei come una pericolosa minaccia.