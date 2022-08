Aereo da panico, apre il portellone in volo: "Cosa ha fatto poco prima", conferme drammatiche

18 agosto 2022 a

Si dice che la parte posteriore dell’aereo sia la più sicura per viaggiare: non quando c’è un pazzo ubriaco e probabilmente drogato che cerca di mandare tutti in “paradiso”, aprendo la porta d’emergenza in pieno volo. È quanto accaduto a bordo di un Boeing della TUI Airways, che era in viaggio da Paphos a Manchester. L’uomo ha fatto prendere un enorme spavento agli altri passeggeri, che sono riusciti a intervenire prima ancora del personale di bordo.

"Ci vediamo in paradiso": apre il portellone dell'aereo in volo: finisce malissimo

Il folle è infatti stato bloccato fisicamente da diverse persone, che gli hanno impedito di aprire il portellone dell’aereo e trasformare il viaggio in una tragedia. Alcuni passeggeri hanno raccontato di aver visto l’uomo assumere qualche sostanza, forse cocaina, e poi pregare sul pavimento dell’aereo: infine ha minacciato gli altri passeggeri e il personale di bordo, scatenando il caos tra panico e urla. Insomma, per i compagni di viaggio è stata un’esperienza terribile, ma per fortuna è stato evitato il peggio grazie al tempestivo intervento di alcuni passeggeri.

“È stata l’esperienza più spaventosa della mia vita - ha dichiarato Kirsty, che era seduta con suo marito e due figli su quell’aereo - l’uomo ci ha indicati e ci ha urlato: ‘Ci vediamo in paradiso’. Mentre si accovacciava sul pavimento pregando, ho gridato aiuto. L'unico aiuto che ho ricevuto è stato quello di mio marito che ha preso in mano la situazione per difendere e proteggere tutti su questo volo”.