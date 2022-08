Finlandia, jet russi sconfinano: cosa è successo in soli due minuti

18 agosto 2022 a

a

a

Il video pubblicato online in cui appare il primo ministro finlandese, Sanna Marin mentre balla e si muove in modo sensuale ad una festa, ha fatto in poche ore il giro del mondo. Il premier ha dovuto parlare in pubblico della sua vita privata affermando di non aver assunto droghe durante la serata sopra le righe che racconta proprio quel video. E immediatamente sono partiti dei sospetti sugli hacker russi che avrebbero tentato di minare la credibilità della Marin pubblicando il video in rete.

Questa Sanna Marin? Non proprio: shorts e... la foto che sconvolge le cancellerie europee | Guarda

Ma subito dopo la divulgazione di quelle immagini che hanno fatto il giro di tutti i siti del mondo, la Russia ha tentato un blitz nei cieli della Finlandia. Due caccia russi infatti, due MiG-31, avrebbero violato lo spazio aereo finlandese vicino alla città costiera di Porvoo, nel Golfo di Finlandia. A darne notizia sono stati Bloomberg Reuters online, citando il governo di Helsinki.

Sanna Marin nella stessa villa di Zaia: una scoperta pazzesca, gira voce che...

La sospetta violazione è avvenuta stamane: i jet erano diretti a ovest, ha detto il portavoce del ministero della Difesa Kristian Vakkuri, aggiungendo che gli aerei sono rimasti nello spazio aereo finlandese per due minuti. "Sono entrati nello spazio aereo finlandese per un chilometro", ha detto Vakkuri. L'aviazione finlandese ha inviato "una missione di volo operativa" e ha identificato i jet MiG-31.