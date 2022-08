Papa Francesco, le "prove" del Conclave: cosa sta succedendo

22 agosto 2022 a

a

a

Per il 29 e 30 agosto Papa Francesco ha convocato tutti i cardinali del mondo in Vaticano. Si tratterà di un concistoro durante il quale sarà illustrata la Praedicate Evangelium, la riforma della Curia Romana. E questa, riporta il Giornale in un retroscena, sarà anche l'occasione per far conoscere i cardinali tra loro, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Le riunioni serviranno anche a parlare delle finanze vaticane e del prossimo Giubileo del 2025.

Quindi ora è fascista pure il Papa? La sinistra adesso è completamente in tilt

Questo concistoro, per alcuni, rappresenta anche una specie di prova tecnica di conclave, per vedere chi tra i cardinali potrebbe poi diventare Papa. E questo ha "risvegliato" i cosiddetti "corvi" che sarebbero già pronti con i loro dossier al veleno e trappoloni. Anche contro lo stesso Bergoglio. Pare che ci sia già chi ha prodotto un ennesimo dossier, contro di lui e contro alcuni cardinali a lui vicini. Dagli Usa, in particolare, sarebbero partiti alcuni "siluri":

La voce che scuote tutto il Vaticano: "Ecco quando si dimette il Papa"

Infine, c'è da osservare che due cardinali, già considerati "papabili" sono subito finiti nel mirino dei corvi. Si tratta del cardinale ghanese Peter Turkson - citato in una vicenda che riguarda fondi benefici spariti - e del cardinale canadese Marc Ouellet, accusato di "aggressione sessuale" contro una donna quando era arcivescovo di Quebec. Su quest'ulitmo caso Papa Francesco, dopo un'indagine interna, si è già espresso in suo favore. Basterà?