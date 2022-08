Crimea, la foto del turista russo? Sullo sfondo c'è il lanciarazzi di Putin

22 agosto 2022 a

Si scatta una foto in Crimea davanti a un lanciarazzi dell'esercito di Putin. Un turista russo ha così condiviso la posizione dei soldati alle forze ucraine. Che poi hanno provveduto a ringraziarlo pubblicamente per il "regalo" inatteso. Il mezzo che compare sullo sfondo dello scatto incriminato serve a intercettare i missili dei nemici. Adesso, però, gli uomini di Zelensky lo hanno localizzato proprio grazie alla foto.

Su Twitter l'account del ministero della Difesa di Kiev ha pubblicato lo scatto e fatto ironia: "Forse siamo troppo duri con i turisti russi... A volte possono essere davvero utili. Come quest'uomo che scatta foto alle postazioni della difesa aerea russa vicino a Yevpatoria, nella Crimea occupata. Grazie e buon lavoro!", si legge. Non è la prima volta che i social tradiscono le forze in campo. Di certo aiutano i servizi di intelligence, che spesso riescono a localizzare i nemici proprio grazie a foto scattate e pubblicate in maniera incauta.

Il turista in questione ha postato una foto in costume da bagno, mentre alle sue spalle si vede il sistema di difesa aerea S-400 vicino al lago salato di Yevpatoria, non lontano dalla costa del Mar Nero. Nel frattempo, il governatore russo di Sebastopoli, Mikhail Razvozzhaev, ha lanciato un avvertimento ai turisti su Telegram: "Provate a scattare meno foto e a non caricare video. Se vi state filmando o fotografando, almeno non fate riferimento alla zona". Solo una settimana fa un blogger russo ha incautamente pubblicato una foto che ha svelato la posizione di un battaglione dell'esercito Wagner, colpito poche ore dopo da un missile ucraino.