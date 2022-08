Meteo, sbagliano le previsioni: la brutta fine di due meteorologi in Ungheria

23 agosto 2022 a

Sbagliano le previsioni del tempo? Licenziati due meteorologi in Ungheria. A perdere il posto di lavoro non sono stati due dipendenti qualunque ma la presidente del servizio meteorologico nazionale Kornelia Radics e il suo vice Gyula Horvath. La coppia aveva consigliato di posticipare uno spettacolo di fuochi d'artificio, in programma sabato 20 agosto a Budapest, per il timore di temporali. Proprio per questo l'evento è stato rinviato di una settimana.

Peccato però che poi le previsioni si sono rivelate sbagliate: il maltempo non è mai arrivato. Di qui la decisione di licenziare i due esperti. L'annuncio è arrivato dopo le numerose critiche dei cittadini, che non hanno digerito la sospensione dell'evento, avvenuta solo sette ore prima dell'inizio, come riporta la Bbc. Per lo spettacolo si erano già radunate milioni di persone lungo il Danubio. Le aspettative sui circa 40mila fuochi d'artificio pronti per essere lanciati erano altissime.

A seguito dell'errore dei due meteorologi, il servizio meteo del governo si è scusato pubblicamente sulla propria pagina Facebook, spiegando comunque che l'incertezza fa parte delle previsioni. Poi il giorno dopo la sospensione del tanto atteso evento, il ministro Palkovics ha licenziato Radics e Gyula con effetto immediato e senza fornire ulteriori spiegazioni.