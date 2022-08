Sanna Marin, in lacrime dopo i video rubati: "Sono umana"

24 agosto 2022 a

"Sono umana e anche io ho diritto a divertirmi": Sanna Marin è tornata a parlare dei video e delle foto rubate dei suoi party privati. Immagini in cui la si vede ballare e scatenarsi in compagnia di amici. La vicenda sta facendo discutere in Finlandia e non solo: da una parte c'è chi la difende, spiegando che quelli erano momenti di vita privata, e chi invece sostiene che un premier dovrebbe sempre comportarsi in maniera decorosa. L'ultima polemica è sorta per una foto di due donne in topless che si baciano ad una festa nella residenza ufficiale di Kesaranta, a luglio.

Sanna Marin e le amiche, spuntano bacio e topless. Video del party, le nuove foto | Guarda

Visibilmente scossa e più volte sul punto di piangere, la 36enne ha rivelato che l'ultima settimana è stata "piuttosto difficile" da affrontare. Poi, durante la conferenza stampa del suo partito socialdemocratico, ha aggiunto: "Non ho perso un solo giorno di lavoro. Voglio credere che le persone guarderanno a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò che facciamo nel nostro tempo libero. Non ho mai lasciato un singolo compito incompiuto. Sto imparando".

La Marin poi ha continuato: "Sto facendo il mio lavoro bene come ho fatto fino ad ora. Sto pensando all'Ucraina e sto facendo il mio lavoro". In merito alla foto delle due donne che si baciano in topless nella residenza ufficiale, invece, la premier finlandese si è scusata: "Penso che la foto non sia appropriata, me ne scuso". Nello scatto, le due donne - probabilmente amiche della Marin - sollevano un cartello con la scritta "Finlandia" davanti al seno nudo.