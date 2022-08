Portogallo, scava in giardino e...: "E' il più grande del mondo", scoperta choc

30 agosto 2022 a

Scava in giardino e fa una scoperta sconvolgente. Sotto al terreno era nascosta l’intera gabbia toracica di un dinosauro vissuto tra i 160 e i 100 milioni di anni fa. I resti sono davvero incredibili: come si vede nelle foto circolate in rete e sui social, è tutto integro, comprese vertebre e costole. Il dinosauro cui si pensa appartengano questi resti fossili potrebbe essere uno dei più grandi d’Europa risalente al Giurassico superiore.

La storia assurda arriva da Monte Agudo, a Pombal, in Portogallo, dove una squadra di paleontologi, biologi, antropologi e archeologi sta lavorando intensamente per estrarre dal terreno lo scheletro del dinosauro. Qualcosa era stato intercettato la prima volta, anche se solo in parte, nel 2017. Adesso, però, la campagna di scavo sta procedendo velocemente con l'obiettivo di "portare a galla" l’intera struttura scheletrica.

Diversi studiosi hanno spiegato alla Cnn che questo tipo di dinosauri era erbivoro: "Sulla base dei resti scoperti, possiamo stimare che il dinosauro scoperto fosse alto circa 12 metri e lungo 25 metri. I dinosauri del gruppo Brachiosauridae, a cui si pensa appartenga lo scheletro portoghese, vissero tra il Giurassico superiore e il Cretaceo inferiore tra 160 e 100 milioni di anni fa". Gli esperti si sono detti stupiti dal modo in cui si è conservato lo scheletro: "Non è normale trovare tutte le costole di un animale come questo, figuriamoci in questa posizione, mantenendo la loro posizione anatomica originale".