Conto corrente, si ritrova 6 milioni e compra una casa? Finisce in disgrazia

Si ritrova 6 milioni sul conto corrente e subito compra una casa da sogno per la famiglia. Dopo sette mesi, però, fa una brutta scoperta. La donna, Thevamanogari Manivel, australiana, avrebbe dovuto ricevere un rimborso da 10 dollari dal sito di criptovalute Crypto.com. Fortuna o sfortuna, però, ha voluto che sul suo conto sia comparsa un'altra cifra, molto più alta. È successo a Melbourne.

Il sogno della donna è durato poco. Sette mesi dopo, l'azienda si è resa conto dell'errore e ha chiesto i soldi indietro. Soldi che però la donna aveva già speso per comprare una casa per la famiglia e per fare regali ad amici e parenti. Di fronte al rifiuto, quindi, l'azienda ha deciso di avviare un procedimento legale. Come mai si è verificato un errore di questo tipo? Pare che la società Crypto.com abbia inserito per errore il numero di conto della donna nel campo riservato all'importo. Ne è venuto fuori un numero enorme.

Strano però che dall'azienda se ne siano accorti solamente 7 mesi dopo. In quel periodo la donna non ha perso tempo e subito ha acquistato una casa di lusso per la sua famiglia. Una casa del valore di oltre 1 milione di sterline: cinque camere da letto e quattro bagni. Alla fine la società si è accorta dell'errore durante un audit di routine e ha avviato un procedimento legale contro la donna chiedendo di rimborsare l'intera cifra. La battaglia legale va avanti da febbraio: ora - come riporta Il Messaggero - il giudice della Corte Suprema del Victoria, James Elliott, ha ordinato la vendita della proprietà e il rimborso del denaro, inclusi interessi del 10 per cento e spese legali.