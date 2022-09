Spagna, il battesimo finisce male. "Vive nel peccato", cosa ha fatto la madrina

02 settembre 2022 a

A una bambina di pochi mesi è stato negato il battesimo perché quella che doveva farle da madrina "vive nel peccato". Il fatto, che ha scatenato molte polemiche, è accaduto ad As Neves (Pontevedra), nella regione della Galizia, in Spagna. Si tratta di un piccolo paese dove tutti si conoscono e il parroco, don Francisco Javier de Ramiro Crespo, si è rifiutato di battezzare una bambina per via della madrina che sarebbe "colpevole" di convivere con il compagno, con il quale ha pure una figlia, senza essere sposata.

Un caso, quello riportato dal sito Leggo, che ha spaccato la piccola comunità. E che, alla fine, ha visto anche l'intervento della Diocesi di Tui-Vigo, che ha preso le difese del sacerdote: "Il parroco deve agire con la necessaria forza per rifiutare padrini che possano suscitare scandalo tra i fedeli. Il fatto che determinate condotte pubbliche e immorali siano molto diffuse anche tra i fedeli, non fa sì che questi possano essere accettati come padrini".

E così, alla fine, i genitori della piccola hanno deciso di rinunciare al battesimo nella parrocchia di San Xosé de Ribarteme. E due giorni dopo la data che era stata prefissata, la cerimonia si è tenuta in un'altra parrocchia dove il parroco, a differenza di don Francisco Javier de Ramiro Crespo, non si è opposto alla scelta della madrina.